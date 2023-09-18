روبوتات «تقتحم» الملعب فجأة.. وترعب المشجعين

المصدر: دبي-البيان

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مشاعر امتزجت بالذهول والخوف، انتابت جمهور المشجعين في مباراة رياضية بأمريكا، بينما راح أفراده يشاهدون الملعب يمتلئ بروبوتات على هيئة بشر، تجول في أركانه بسكون وثقة، كما لو أنها في مهمة أمنية. وحسب تقرير نشره «سكاي نيوز عربية»،، فوجئ المشجعون الذين ذهبوا لحضور مباراة لوس أنجلوس تشارجرز وميامي دولفنز، «باقتحام» عدد من الروبوتات لملعب المباراة.

وخلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، صور عدد من المشجعين «روبوتات» تشبه البشر، بوصلات كهربائية، وهي تتجول بشكل مريب داخل أروقة الملعب، وفي المدرجات، مما أثار خوف عدد من الجماهير.

وبينما ظن البعض أن هذه الروبوتات هي في الحقيقة بشر بزي «إنسان آلي»، إلا أنه تبين أنها «روبوتات» حقيقية، صممت للدخول للملعب وخلق التساؤلات. ووضح لاحقاً أن هذه الروبوتات هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريباً، وهي شخصيات من الفيلم «The Creator» أو المبتكر، الذي يدور حول حرب بين البشر وأعداد من الروبوت.