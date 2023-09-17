«فيسبوك» يفشل في الحد من المعلومات المضللة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد علماء لمجلة «ساينس أدفانسيس» أن سياسات التضليل بشأن لقاح فيروس «كورونا» التي يتبعها فيسبوك، أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، لم تكن فعالة في مكافحة المعلومات الخاطئة.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة جورج واشنطن، أن جهود فيسبوك تم تقويضها بسبب ميزات التصميم الأساسية للمنصة نفسها.

ووجد الباحثون أنه رغم بذل فيسبوك جهوداً كبيرة لإزالة الكثير من المحتوى المضاد للقاحات خلال الجائحة، فإن التفاعل العام مع المحتوى المضاد للقاحات لم ينخفض عن الاتجاهات السابقة - بل زاد في بعض الحالات.