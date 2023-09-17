خلية متعددة الحواس تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

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طور باحثو ولاية بنسلفانيا أول خلية عصبية اصطناعية متكاملة متعددة الحواس، يمكن أن تستخدم في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وصنع الباحثون الخلايا العصبية متعددة الحواس عن طريق توصيل مستشعر اللمس بترانزستور ضوئي يعتمد على مركب يظهر خصائص كهربائية وبصرية فريدة، ويقوم المستشعر بتوليد طفرات كهربائية، مما يسمح له بدمج الإشارات البصرية واللمسية.

ويقول الباحثون في ورقة بحثية نشرتها «مجلة نيتشر كوميونيكيشن» إن الخلية العصبية الاصطناعية تسمح لأجهزة الاستشعار بالتواصل مباشرة فيما بينها ويمكن أن يكون أكثر كفاءة من حيث الطاقة والسرعة.