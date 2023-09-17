سخرية رقمية من «المخلوقات الفضائية المكسيكية»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتسب فيديو متداول على منصة «X» زخماً كبيراً، حيث أظهر أن جثث «الكائنات الفضائية المكسيكية» التي تم عرضها مؤخراً، «قابلة للأكل»، وفق موقع «هايتس» البريطاني.

وقال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنهم مقتنعون تماماً بأن جثث «المخلوقات الغريبة» التي ظهرت في البرلمان المكسيكي لم تكن سوى كعكة صالحة للأكل، تم إعدادها بشكل جيد للغاية!

وتم إنشاء مقطع فيديو ونُشر على منصة «X»، بعنوان: الكشف عن كائن فضائي على شكل كعكة. وتبدو الكعكة تماماً مثل الأجسام الغريبة التي رأيناها خلال مؤتمر البرلمان. حيث يقوم أحدهم بتقطيع رأس الكائن الفضائي بالسكين، بينما يستمر الفيديو في إظهار الطبقات المختلفة للحلوى، لإثبات أنها كعكة حقيقية. ويقول نص أسفل الفيديو: «تبين أن جثة كائن فضائي مشتبه به هي كعكة».

ومنذ ذلك الحين، انتشر المقطع على نطاق واسع، وحصد أكثر من 2.3 مليون مشاهدة.

وفي وقت سابق، عرض البرلمان المكسيكي خلال جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة ما قال إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة تم العثور عليها في كوسكو، بيرو عام 2017، زاعماً أنها من نوع غريب «غير بشري».