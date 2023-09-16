القبض على راكب حاول فتح باب طائرة

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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قبضت الشرطة الأمريكية على راكب حاول فتح باب طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز.

وشوهد الراكب، الذي كان في الدرجة الأولى، وهو يهاجم سلة الوجبات الخفيفة بصورة غريبة، أثناء رحلة الطائرة أول من أمس من أتلانتا إلى سياتل، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأكد راكب كان على متن الطائرة أنه رأى الرجل يحاول فتح أحد أبواب الطائرة، مشيراً إلى أنه أيضاً هاجم مضيفة قبل أن يتم تقييده.

وقال الراكب: «الخبر السار أن الجميع في الدرجة الأولى وقفوا للمساعدة على إيقاف الرجل، لقد ضرب مضيفة طيران، وتم تقييده».

وأضاف: «لم أتمكن من معرفة ما إذا كان مختلاً عقلياً»، لافتاً إلى أنه لم يتم تحويل مسار الطائرة.

وأوضح راكب آخر أن الرجل كان يحاول محاربة الجميع، مؤكداً أنه كان لا بد من تثبيته حتى هبوط الطائرة بسلام.

ونوَّه الراكب، الذي وثَّق الواقعة المثيرة للجدل بمقطع فيديو على «إنستغرام»، بأنه قفز من مقعده وعرض مساعدته أثناء قيام الرجل بالتصرفات المريبة.

من جانبها، أكدت شركة «دلتا إيرلاينز» الواقعة، واصفةً الراكب بأنه «عميل جامح».

وقال متحدث باسم الشركة: «أستطيع أن أؤكد أنه كان هناك حادث يتعلق بعميل جامح على DL316 يوم الجمعة الماضي».

وأضاف: «لا نتسامح مطلقاً مع أي سلوك غير منضبط على متن طائراتنا، خاصة تجاه موظفينا وعملائنا».