طبق معكرونة يودي بحياة شاب

المصدر: وكالا

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توفي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، في سريره بعد عدة ساعات من تناوله طبق معكرونة بالطماطم.

وكان الشاب قد أعد طبق المعكرونة قبل 5 أيام وتركه في المطبخ خارج الثلاجة، وبعد قضاء يوم في المدرسة، قام بتسخين الوجبة في الميكرويف قبل الخروج لممارسة الرياضة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية" أن الشاب غادر المنزل لممارسة الرياضة، بعد تناول الطعام مباشرة، إلا أنه عاد بعد 30 دقيقة بسبب شعوره بالصداع وآلام البطن والغثيان، وتقيأ بعد وصوله لعدة ساعات، ثم أصيب بنوبتين من الإسهال المائي في منتصف الليل.

واوضحت الصحيفة أن الشاب لم يتناول أي دواء، ولم يشرب شيئًا سوى الماء، وأثبت الفحص الذي أجري له بعد الوفاة، أنه فارق الحياة في الساعة 4 صباحاً، نتيجة تسممه غذائيًا ببكتيريا العصوية الشمعية، التي عثر عليها في بقايا وجبة المعكرونة.