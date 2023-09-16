قتل دب علق رأسه داخل علبة حديدية

المصدر: (دبي - البيان)

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قُتل دب علق رأسه داخل علبة حديدية بالرصاص، في محيط قرية باراباش في منطقة بريموري، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، بعد فشل المحاولات في إنقاذه؛ فقد اتُخذ قرار بإطلاق النار على الحيوان، بمشاركة الصيادين من هيئة الرقابة على الصيد، بعد أن قام الدب بمحاولات للهجوم على الناس.

وقال الناطق باسم الهيئة، لوكالة «نوفوستي» الروسية: «صعد الدب في قرية باراباش الساحلية أحد المباني، ثم اقترب نحو الناس لمهاجمتهم، فقررت هيئة الرقابة على الصيد إطلاق النار عليه». جدير بالذكر أن مفتشي هيئة الرقابة على الصيد، كانوا يبحثون عن الدب منذ نهاية أغسطس.