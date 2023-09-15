حبس فرنسيَّين في بريطانيا هرَّبا مهاجرين داخل أثاث

المصدر: أ ف ب

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قضت محكمة بريطانية الجمعة بحبس فرنسيين لإدانتهما بتهريب مهاجرين فيتناميين بينهم أطفال إلى البلاد داخل أرائك مصنّعة خصيصا لهذه الغاية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأصدرت محكمة "هوف كراون كورت" في جنوب إنجلترا حكما بحبس جونيور توسان وأندرين بول، وكلاهما متحدران من محيط باريس، أربع سنوات وستة أشهر للأول وخمس سنوات وخمسة أشهر للثانية، وفق الوزارة.

وسبق أن عمل هذان الفرنسيان معا سائقي توصيل في فرنسا، وقد أقرا بأنهما مذنبان بمساعدة مهاجرين غير نظاميين على دخول المملكة المتحدة.

ففي أبريل من العام الحالي استخدم الفرنسيان خلال توجّههما من دياب في شمال فرنسا إلى ميناء نيوهيفن الواقع في الساحل الجنوبي لإنجلترا أثاثا خبأوا فيه امرأة فيتنامية وثلاثة أطفال ونقلوه بواسطة حافلة صغيرة مستأجرة.

ولدى تفتيش الحافلة رصد عناصر حرس الحدود البريطانيون حركة بداخل الأرائك التي كانت موضوعة تحت فراش وأثاث.

وكان المهربان قد خبّآ مهاجرَين بداخل الأريكة ومن تبقى بين قطع أثاث أخرى بما في ذلك خزانة ذات أدراج.

وقال الفرنسيان للعناصر إنهما لم يكونا على علم بوجود مهاجرين بداخل الحافلة التي قالا إنهما كانا يقودانها بغرض نقل أثاث في لندن.

لكن التدقيق في البصمات الذي أجراه حرس الحدود في وقت لاحق أثبت ضلوع توسان في محاولة التهريب، وفق وزارة الداخلية.

أما بول التي كانت أيضا قد نفت في بادئ الأمر ضلوعها في الأمر، فتبيّن أنها أجرت زيارات مشبوهة إلى المملكة المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة إن بول أقرت بالذنب عندما عُرضت في المحكمة تسجيلات فيديو تضمنّت أدلة على أنشطتها السابقة.

وقال مسؤول قسم التحقيقات الجنائية والمالية في الوزارة كريس فوستر إن المجرمين يبذلون جهودا مضنية متزايدة "لتهريب الأشخاص عبر حدود المملكة المتحدة توخيا للربح بسبب جهودنا لتضييق الخناق عليهم".

وتابع البيان "هذا الحكم الصادر اليوم يعكس خطورة جرائمهم".