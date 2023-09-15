يبدأ بـ 4.18 ملايين دولار.. روسيا تطرح منزل ستالين في مزاد

المصدر: البيان

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أعلن صندوق التنمية العقارية في روسيا عن طرح عقار "ليبكي-أليكسيفسكي" منزل ستالين في منطقة ميتيتسا الحضرية في روسيا في مزاد 3 نوفمبر 2023.

وبحسب وكالة ريا نوفستي الروسية، يبدأ المزاد بسعر 403.49 ملايين روبل (أي 4.18 ملايين دولار أمريكي). ويُلزم الفائز في المزاد بإجراء أعمال الحفاظ على العقار والامتثال لمتطلبات استخدامه وفقا للقانون.

ويشمل العقار تأجير 38.4 هكتارًا من الأرض وبيع عقارات بمساحة إجمالية 3.8 آلاف متر مربع.

تم بناء هذا الموقع التاريخي في القرن التاسع عشر وكان مملوكا لرئيس موسكو ألكسندر أليكسييف.

وانتقل جوزيف ستالين إلى الإقامة بالمنزل في عام 1932 بعد وفاة زوجته. وعاش فيه لمدة عامين، ثم انتقل إلى ضيافة أخرى.

وفي عام 1989، تم إنشاء مركز إعادة تأهيل للأطفال في المجمع، وبعد ذلك تم إغلاق المبنى للتجديد في عام 2004 وتم نقله إلى إدارة صندوق التنمية العقارية.