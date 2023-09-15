انهيار مبنى في مصر دون إصابات

المصدر: البيان

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انهار مبنى بمحافظة الإسكندرية في مصر دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

وكشف موقع «اليوم السابع» أن المبنى المنهار يقع في منطقة كرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية، مؤكداً أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح أن غرفة عمليات حي غرب محافظة الإسكندرية كانت قد تلقت، اليوم، بلاغاً يفيد بانهيار العقار، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ترافقهم سيارات الحماية المدنية، بمعداتها إلى مكان العقار.

وذكر أنه تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة أسفل العقار حفاظاً على الأرواح، مشيراً إلى جارٍ عرض الأمر على لجنة العقارات الآيلة للسقوط.