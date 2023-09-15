يطالب مستشفى بمليار دولار نظير حضوره عملية زوجته

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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طالب رجل مستشفى أسترالياً بدفع غرامة قدرها مليار دولار نظير حضوره عملية جراحية لزوجته.

ورفع أنيل كوبولا دعوى قضائية ضد مستشفى النساء الملكي في ملبورن للحصول على التعويضات، مدعياً أنه أصيب بمرض ذهاني بعد مشاهدة عملية الولادة القيصرية التي خضعت لها امرأته، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضح كوبولا، وفقاً لأوراق المحكمة، أنه تم تشجيعه أو السماح له بمراقبة الولادة، وأنه أثناء القيام بذلك رأى بعض المشاهد التي لم تتحمَّلها مشاعره، متهماً المستشفى بانتهاك واجب الرعاية المستحق له.

وخلال إجراءات المحكمة، قال المدعي إنه إضافةً إلى التسبب في مرض ذهاني، فإن مشاهدة الجراحة أدت إلى انهيار زواجه.

ويتم إجراء عمليات الولادة القيصرية في بعض الظروف التي تجعل الولادة الطبيعية صعبة أو خطيرة.

كما يلجأ إليها الأطباء أحياناً إذا كانت المرأة تحمل أكثر من طفل، أو كانت صحة الأم أو الطفل في خطر.