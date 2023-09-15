الأرض خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية

المصدر: (دبي - البيان)

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حذر العلماء في السابق من أن الأرض تقترب بسرعة من «نقطة اللاعودة»، بفعل التلوث الذي يسببه الإنسان. وبحسب العلماء، الذين حذروا من تدخل الإنسان في البيئة، فإن الأرض أصبحت «تقع خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية»، مستندين في ذلك إلى أكثر من ألفي دراسة، بحسب تقرير تم نشره على موقع «ساينس أدفانس».

وأشار العلماء في تقرير إلى أن ستة من الحدود التسعة قد تم انتهاكها، ووصف الباحثون هذا التقرير بمثابة «أول فحص صحي علمي للكوكب بأكمله». وتمثل الحدود التسعة جميعها مكونات نظام الأرض المتأثرة بشدة بالأنشطة البشرية وذات الصلة بالحالة العامة للأرض.