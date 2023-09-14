الصحافة الإنجليزية تكتشف ستيف جوبز حياً في مصر

المصدر: دبي - البيان

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في الوقت الذي كشفت فيه أبل عن هاتفها الجديد آيفون 15، اكتشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية شبيهاً للمؤسس التاريخي لشركة أبل وصاحب مشروع هواتف آيفون من بدايته ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي السابق للشركة الأمريكية، في إحدى ضواحي القاهرة.

وقالت الصحيفة الإنجليزية: «إنه إن اتخذت في الاعتبار نظرية المؤامرة فجوبز حي في مصر، وأبل كانت تموه لإخفائه عن الأنظار»، وكان ستيف جوبز قد توفي في 2011، عن عمر يناهز 56 عاماً، بعد معاناته من الإصابة بمرض السرطان.

ونشرت الصحيفة صورة لرجل في الخمسين من عمره يرتدي جلباباً ويجلس في أحد المقاهي في القاهرة، يشبه بشكل كبير أسطورة عالم التكنولوجيا ستيف جوبز.

يذكر أن ستيف جوبز صاحب ثورة تكنولوجية بإشرافه على تصميم أجهزة «iPhone» في 2003، وكان وقتها يشغل الرئيس التنفيذي لشركة أبل، التي كان أحد مؤسسيها من بدايتها، وقتما حملت اسم أبل ماكنتوش.

وفتح ستيف جوبز الباب لأجهزة الهواتف الذكية في 2003 بعبقرية تصميم آيفون في نسخته الأولى، بمجموعة من التكنولوجيات، التي كانت جديدة على الأسواق في ذلك الوقت، حتى تخلد اسمه في عالم التكنولوجيا، كأحد أبرز المبدعين في المجال.

وستيف جوبز ترجع أصوله إلى سوريا، حيث تبنته صغيراً إحدى الأسر الأمريكية، بعدما ولد يتيماً، لينشأ ويترعرع في أمريكا، ويصبح أحد رموزها.