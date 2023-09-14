مادة معدنية تشبه بنيتها نسيج العظام

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن خبراء المعادن الروس من الحصول على بنى مسامية، يمكن للخلايا الحية المرور من خلالها بسهولة، وفق «تاس». ويشير «المكتب الإعلامي لجامعة سكولتيخ»، إلى أن هذه البنى تصلح لإنتاج غرسات مسامية لأنسجة العظام، تعتمد على مركبات النيكل والتيتانيوم. وتُمكن التكنولوجيا الجديدة من نقل الخصائص الحيوية (الشبيهة بالطبيعية) إلى الغرسات المعدنية المصنوعة من مركبات النيكل والتيتانيوم.

وقد تمكن الباحثون من إعادة إنتاج خاصية العظام هذه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي يمهد لإمكانية الحصول على مادة مسامية من مسحوق النيكل والتيتانيوم، تشبه في هيكلها العظام الحقيقية.