حقيقة قطع أشجار نادرة بحديقة تاريخية في مصر

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة قطع أشجار نادرة بإحدى الحدائق التاريخية في القاهرة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، مشيراً إلى أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة في حديقة الأسماك بالزمالك، موضحةً أنه يجري حالياً تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة، وفقاً لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها.

وبينت أن الأسلوب العلمي المتبع يضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة، بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

يُذكر أن حديقة الأسماك في الزمالك تُعَدُّ من الحدائق التاريخية بالقاهرة، إذ أنشأها الخديوي إسماعيل سنة 1867، وتبلغ مساحتها مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان، وتضم مغارات و49 حوضاً للأسماك المتنوعة والنادرة، تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية.