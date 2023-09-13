المصدر: البيان

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أضاء برج خليفة بألوان علم ليبيا تضامنا مع الشعب الليبي جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ونشر حساب برج خليفة مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام ) يظهر فيه البرج وعلى واجهته رسالة تقول: "من أهل الإمارات إلى ليبيا وشعبها الشقيق.. قلوبنا وعقولنا معكم، اللهم احفظ ليبيا وشعبها".

برج خليفة يضيء بألوان العلم الليبي تضامنًا مع الشعب الليبي الشقيق بعد الفيضانات التي أصابت البلاد. سائلين الله تعالى أن يجبر مصابهم، ويعوضهم خيراً#صحيفة_البيان pic.twitter.com/FKso9Kso2N — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 13, 2023