برمجيات تتعرف على الطائرات المسيّرة

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف باحثون في جامعة «غاغارين» التقنية الحكومية بمدينة ساراتوف الروسية عن برمجيات من شأنها التعرف السريع على المسيّرات الجوية استناداً لنوعية صوتها.

أفادت بذلك وكالة «تاس» الروسية نقلاً عن الخدمة الصحفية في الجامعة، وأضافت أن المنظومة تصلح جيداً لاكتشاف دائرة واسعة من المروحيات رباعية المراوح المدنية بوزن حتى 200 غرام وارتفاع تحليق حتى 100 متر والتي لا تتطلب الحصول على ترخيص خاص بشرائها.

والمنظومة عبارة عن شبكة تضم ميكروفونات مقاومة لعوامل الطقس وبرنامجاً متخصصاً في تسجيل وتحليل الإشارات الصوتية. ويمكن نشر عناصر المنظومة في محيط منطقة يراد مراقبتها.