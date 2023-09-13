ثقب أسود يمزق نجماً شبيهاً بالشمس بشكل متكرر

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لاحظ علماء الفلك أن نجماً مثل الشمس «يتم تمزيقه واستهلاكه بشكل متكرر» بواسطة ثقب أسود يقع على بعد نحو 500 سنة ضوئية.

وأدى هذا الحدث الدرامي إلى توليد دفقات منتظمة من الضوء كل 25 يوماً تقريباً، وهو ما اكتشفه العلماء في جامعة ليستر.

وعادة، تظهر انفجارات الثقب الأسود - المعروفة باسم أحداث الاضطرابات الموجية العنيفة - عندما يستهلك الثقب الأسود نجماً، لكن الانبعاثات المتكررة تعني أنها تدمر النجوم جزئياً فقط مراراً وتكراراً. وفي الحالات التي تتكرر فيها الانفجارات، يحدث نوعان من الانفجارات: تلك التي تحدث كل بضع ساعات وتلك التي تحدث كل عام أو نحو ذلك، وفقاً للعلماء.

وقال الفريق إنه في هذه الحالة انخفض انتظام الانبعاثات بين الاثنين. وأظهرت الملاحظات أنه بدلاً من الاضمحلال، فإن النجم يضيء بشكل ساطع لمدة 7 - 10 أيام ثم ينطفئ فجأة، ويكرر هذه العملية كل 25 يوماً تقريباً.

وقال العلماء إن عملهم، الذي نشر في مجلة «نيتشر أسترونومي»، يوفر «الحلقة المفقودة» في فهم كيفية تعطيل الثقوب السوداء للنجوم التي تدور حولها.