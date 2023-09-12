أستراليا تقبض على 3 أشخاص بعد ضبط 90 كيلوجراما من الميثامفيتامين

المصدر: د ب أ

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قالت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على ثلاثة رجال بسبب استيراد ما يقرب من 90 كيلوجراما من الميثامفيتامين مخبأة في خمس شحنات منفصلة من قطع الأثاث قادمة من الولايات المتحدة إلى سيدني.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن عملية استمرت ستة أشهر بدأت في مارس 2023 بعد أن عثر ضباط قوة الحدود الأسترالية على 5ر5 كيلوجرام من الميثامفيتامين، المعروف أيضا باسم آيس (الثلج)، مخبأة في شحنة من قطع الأثاث واردة إلى سيدني من الولايات المتحدة.

وتم العثور على 15 كيلوجراما أخرى من المخدرات في شحنة فوتون أخرى بعد أسبوعين. وكشفت تحقيقات الشرطة وشرطة الحدود بمساعدة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ما مجموعه 68 كيلوجراما من المخدرات مخبأة في ثلاث شحنات أخرى متجهة إلى سيدني قبل تصديرها من الولايات المتحدة وضبطتها.

وتم القبض على رجل / 23 عاما / في سيدني في 5 سبتمبر. وألقي القبض على الرجلين الآخرين /33 و23 عاما/ في مايو ويونيو أيضا في سيدني. واتهم الثلاثة بمحاولة حيازة كمية تجارية من الميثامفيتامين.

وقال المسؤول بالشرطة الاتحادية جيريمي ستونتون:"الأشخاص الذين يعتقدون أن بإمكانهم الإفلات دون أي عواقب بسبب استيراد المخدرات بكميات أقل نسبيا يحتاجون إلى التفكير مرة أخرى".

وأضاف: "نحن نتبادل المعلومات (مع شركاء إنفاذ القانون الدوليين والمحليين) بصفة منتظمة ، وقد أظهر شركاؤنا في جميع أنحاء العالم أنهم على استعداد للعمل معنا لمنع المخدرات من الوصول إلى الشواطئ الأسترالية".