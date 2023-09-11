"تكنو ميكانيكوس" اسم طفل ماسك الجديد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك طفله الحادي عشر، الذي منحه اسماً غير مألوف، تصدر الملياردير الأمريكي خلالها منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن ماسك في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" عن ولادة ابنه "تيكنو ميكانيكوس"، وهو الابن الثالث له من المطربة جرايمز، بعد ابنهما "إكس أش أيه" المولود في 2020، وابنتهما "إكسا دارك سيدراييل" المولودة في 2021.

وتصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن مولوده الجديد، الذي ومنح إيلون ماسك ابنه "تيكنو ميكانيكوس" لقباً مختصراً هو "تاو"، كما منح شقيقيه لقبي "إكس" و"واي".



وتقول صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ماسك يرغب في أن ينجب الأشخاص الأذكياء مزيداً من الأطفال، على عكس ما عرف عنه كونه عدوا لدودا للنمو السكاني.

وكان لماسك رغم ذلك، آراء سابقة حول النمو السكاني، عبر خلالها عن اعتقاده بأن أحد أخطر الأمور على العالم هو انفلات نسب المواليد، وذلك بحسب ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر"، الذي كشف عن أن ماسك عدو النمو السكاني، يمتلك رغم ذلك أسرة ضخمة، زاد عددها الآن بإضافة عضو جديد.



يذكر أن لدى ماسك الآن 11 طفلاً من ثلاث نساء مختلفات، والصغير تاو هو الطفل الثالث لماسك من المغنية الأمريكية غرايمز، واسمها الحقيقي كلير باوتشر.

ويشارك ماسك ستة أطفال مع زوجته السابقة جوستين ويلسون، ولكنهما تعرضا لحادث مأساوي عندما توفي مولودهما الأول في ولاية نيفادا عن عمر يناهز 10 أسابيع فقط بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ. وفي نوفمبرمن عام 2021، استقبل ماسك طفلين توأم من شيفون زيليس.