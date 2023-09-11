مصر.. مصرع "فرامل" و3 آخرين أخطر تجار المخدرات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات المصرية مقتل عنصر إجرامي يدعى "فرامل"، وثلاثة آخرين شديدي الخطورة، أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، خلال حملة لضبطهم بأسوان.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمديرية أمن أسوان، مكان تواجد "فرامل" بدائرة مركز كوم أمبو، وبصحبته آخرون.

وذكرت صحيفة الأهرام أنه تم تشكيل فريق بقيادة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لضبطهم، ومع اقتراب القوات قام "فرامل" و3 آخرين بصحبته، بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادلتهم بالمثل.

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع العناصر الإجرامية، وضبط بحوزتهم (2 بندقية آلية – 4 خزن – 2 بندقية خرطوش – فرد محلي - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو (40 كيلو جراما )– كمية من مخدر الهيروين (2 كيلو جرام).

كما ضُبط كمية من مخدر الشابو (3 كيلو جرامات).