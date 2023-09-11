طائرة تهبط من دون أمتعة الركاب

المصدر: (جنيف ـــ أ ف ب)

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وصلت طائرة سويسرية كانت متجهة من زيوريخ إلى بيلباو في إسبانيا السبت، من دون أمتعة الركاب، في واقعة فاجأت هؤلاء، على ما أفادت وسائل إعلام، فيما عزت الخطوط الجوية السويسرية ما حصل إلى نقص عدد الموظفين في المطار.

وأشارت صحيفة «بليك» اليومية إلى أن ركاب الرحلة التابعة للخطوط الجوية السويسرية والمتجهة إلى المدينة الواقعة في شمال إسبانيا، انتظروا لأكثر من ساعتين مساء السبت أمام الحزام الناقل الذي توضع عليه الحقائب، لكن من دون جدوى.

وأكد الناطق باسم الخطوط الجوية السويسرية كافين أمبالام أن الطائرة التي تعمل لصالح شركة الطيران «إديلويس» أقلعت مع 111 راكباً ومن دون أي أمتعة على متنها.