في طريقها إلى مصر.. بيان رسمي حول العاصفة دانيال

المصدر: دبي - وائل زكير

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن العاصفة دانيال ستصل إلى السواحل المصرية ( أقصي غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين المقبل يصاحبها سقوط الأمطار .

وكانت العاصفة دانيال ضربت اليونان أخيراً واتجهت نحو ليبيا، مخلفة أضراراً كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار العارمة.

أضرار كبيرة

وذكرت الهيئة في حسابها الرسمي على فيسبوك أنه بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضراراً كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة؛ تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا" في سرعات الرياح وارتفاعا" كبير للامواج.

وأوضحت الهيئة أن العاصفة دأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل الي اليابسة في وقت قصير. ولكن لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة.

وتختلف النماذج فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل في اتجاه بنغازي أو اجدابيا أو سرت ؛ ولكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا".

يوم الاثنين المقبل

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال الي السواحل المصرية ( أقصي غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين المقبل يصاحبها سقوط الأمطار .

وضربت العاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" ووصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، وخصوصا عاصمتها مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون قبل أن تصل الأربعاء إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا.

ولقي أكثر من 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، منذ أن ضربت «دانيال» مناطق من اليونان وتركيا وبلغاريا، هذا الأسبوع، وتسبب في خسائر مادية كبيرة.