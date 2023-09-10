يرغب في عبور «الأطلسي» بعجلة «هامستر»

المصدر: ميامي - أ ف ب

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منع خفر السواحل الأمريكيون رجلاً من خوض مغامرة كان يطمح إلى إنجازها وتتمثل في عبور المحيط الأطلسي على متن مركبة غريبة وُصِفَت بأنها عجلة «هامستر» عملاقة، وفق ما أوردت وثائق قضائية ووسائل إعلام أمريكية.

فخلال الاستعداد لمواجهة إعصار «فرانكلين» نهاية أغسطس الماضي، رصد خفر السواحل القارب الغريب وراكبه قبالة تايبي آيلند بولاية جورجيا في شرق الولايات المتحدة. وأوضح الرجل الذي يدعى رضا البلوشي لخفر السواحل أنه ينوي الذهاب إلى لندن، ويعتزم لهذا الغرض اجتياز أكثر من 6 آلاف كيلومتر بحراً على متن قاربه الذي صنعه يدوياً بواسطة عوامات وأسلاك، وفق التفاصيل الواردة في الدعوى المرفوعة عليه من السلطات الفدرالية في مطلع سبتمبر الجاري.

واعتبر خفر السواحل أن رحلة البلوشي بواسطة هذه العجلة العائمة «تنطوي بوضوح على مخاطر»، وطلبوا منه النزول منها وركوب قاربهم. إلا أن البلوشي رفض الامتثال، ولم يذعن إلا بعد ثلاثة أيام لطلب مغادرة قاربه الذي شبّهته وسائل الإعلام المحلية بـ«عجلة هامستر عملاقة».