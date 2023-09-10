كويكب مثير للقلق يقترب من الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

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مرت صخرة فضائية مكتشفة حديثاً يبلغ عرضها نحو مترين (6.5 أقدام) بالقرب من الأرض على مسافة أقرب بخمس مرات من مدار الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي، وفق موقع «سبيس».

وتم رصد الكويكب الصغير المسمى C9FMVU2، لأول مرة صباح الخميس الماضي ، قبل ساعات فقط من اقترابه من الأرض.

وفي الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، مرت الصخرة الفضائية بالقرب من كوكبنا على مسافة 4 آلاف كم فقط – نحو 1 % من المسافة بين الأرض والقمر، وهو ما قد يبدو مثيراً للقلق باعتبار أن الأقمار الاصطناعية التابعة لنظام تحديد المواقع العالمي، للمقارنة، تدور على ارتفاع 20200 كم (12550 ميلاً). لكن وكالة الفضاء الأوروبية أوضحت أن الكويكب صغير جداً لدرجة أنه لم يشكل أي خطر على الأرض.