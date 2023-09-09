أمضى ربع قرن دون إقامة ..القبض على "رمسيس الأول" بالكويت

المصدر: البيان

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ألقى الأمن الكويتي القبض على مقيم من الجنسية المصرية، وذلك لمخالفته قانون الإقامة، حيث أمضى 25 عاما في الكويت دون الحصول على تصريح للإقامة.

وكشفت صحيفة القبس الكويتية، ان رجال مباحث شؤون الإقامة، تمكنوا أمس الأول من القبض على وافد من الجنسية المصرية، مصري يدعى "رمسيس" في حملة أمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل شملت منطقة مزارع المطلاع.

وأوضح مصدر أمني لصحيفة القبس، أن رجال المباحث وبالتدقيق علي هويات أحد المشتبه بهم، تبين أنه مخالف لقانون الإقامة منذ عام 1998، أي منذ 25 عاما، وأنه وصل إلى الكويت قبل 29 عاما، ولم يغادرها منذ ذلك التاريخ، ويعمل في منطقة مزارع المطلاع منذ عام 1995.

وأضاف المصدر، أن المخالف الذي يدعي رمسيس يبلغ من العمر 56 عاما، ويعمل في منطقة مزارع المطلاع منذ عام 1995 بعد وصوله إلى الكويت عام 1994، مشيرًا إلى أن زملاءه في المنطقة يطلقون عليه رمسيس الأول كونه أقدمهم.

وكشف أن رمسيس حاول خداع رجال المباحث والهرب منهم، لكنهم أطبقوا عليه، وأحالوه إلى إدارة شؤون التوقيف والإبعاد تمهيدًا لاستخراج وثيقة سفر وترحيله إلى موطنه.