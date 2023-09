هل توقع العالم الهولندي زلزال المغرب قبل حدوثه ؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع وقوع أي زلزال او هزة أرضة في أي مكان من الأرض، يعاد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في الظهور مجدداً، خاصة بعد توقعاته حول الزلازل الهائل الذي وقع في تركيا وسوريا،وتتردد اسمه بالتزامن مع الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر اليوم "السبت".

فمنذ أيام قليلة، غرّد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في :إكس" حيث قال: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريباً. 5 إلى 7 سبتمبر..".

وقتل 296 شخصاً وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب فجر "السبت" متسببا بأضرار جسيمة ومثيراً الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

منذ نحو الأسبوعين، كان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس عاد لتحذيراته المرعبة، حيث حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس رختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

وحذر هوغربيتس من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكداً أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي. وتوقع نشاطا زلزاليا ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.

واوضح في احدى النشرات التي يقدمها بانتظام وينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، قال إنه يمكن أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف، "إذا حدث ذلك خلال الـ24 ساعة القادمة أو الأسابيع القليلة المقبلة، فسيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عاماً.. لذلك فهو ليس مجرد حدث زلزالي".

وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين. وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بثلاثة أيام.

Today two planetary #conjunctions with #Mercury and #Venus converge with two #lunar conjunctions with #Jupiter and #Uranus . On 6 Sep another convergence with Mercury and Venus occurs. I expect a clustering of stronger tremors from approx. 5 to 7 Sep. pic.twitter.com/3MPWLdPbhx

The area was marked 9 days ago (30 Aug) due to an obvious atmospheric fluctuation. I emphasized the region in the latest forecast and also in a tweet two days ago. The planets and our atmosphere can be a significant indicator. Hopefully there will be no casualties. https://t.co/7ALE82Y1Tj