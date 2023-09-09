مجرة معزولة تستضيف بقايا انفجار كارثي عنيف

المصدر: دبي - البيان

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التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة جديدة لمجرة بعيدة وحيدة استضافت انفجاراً مستعراً اكتشفه العلماء منذ نحو ثماني سنوات، وفق «سبيس».

وتقع المجرة المسماة IC 1776، على بعد أكثر من 150 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحوت.

وتظهر صورة هابل، وهو مهمة مشتركة بقيادة وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، أذرع المجرة في عزلة رائعة.

وتشير الملاحظات إلى أن المجرة استضافت أخيراً انفجاراً نجمياً عنيفاً، يُعرف باسم المستعر الأعظم.

ثم تابع هابل عمليات رصد آثار المستعر الأعظم كجزء من مشروعين مختلفين، وكلاهما مصمم للتحقيق في الحطام الذي خلفته مثل هذه الانفجارات النجمية.