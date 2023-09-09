«زعنفة قرش» و«مخلب سلطعون» على المريخ

المصدر: دبي - البيان

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التقطت مركبة ناسا «بيرسيفيرانس» صورة لصخرتين منفصلتين تشبهان «زعنفة قرش» و«مخلب سلطعون»، وفق «ديلي ميل».

وشاركت وكالة ناسا الأمريكية الاكتشاف الأخير في موقع «X»، ما أثار موجة من الردود من متابعي أخبار الفضاء، الذين قالوا مازحين إن الصخرة التي تشبه السلطعون تمثل بقايا «سلطعون كوني عظيم». وقال بعض الآخر ساخراً إن زعنفة القرش قد تكون «الصفائح الخلفية» لديناصور.

وتعد الصور التي التقطتها المركبة الشهر الماضي، أحدث مثال لظاهرة تعرف باسم «باريدوليا»، التي تعرّف حالة رغبة الدماغ البشري في فهم ما تراه العين، فيخلق معنى غير حقيقي.

وفي هذا العام وحده، شاركت وكالة الفضاء الأمريكية صوراً لصخرة على شكل كعكة دونات، وحجر يشبه العظام،.

وسرعان ما رفضت ناسا هذه الفكرة، حينما كشفت أن عرضها وطولها بضع بوصات فقط، في حين قال جيولوجيون مختصون إنها ربما تكون ناجمة عن عدة كسور مستقيمة في التشكيل الصخري.