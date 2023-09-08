ثقوب سوداء تتجشأ بقايا نجوم

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف علماء الفلك ثقوباً سوداء تتجشأ بشكل غامض بقايا نجوم التهمتها قبل سنوات، وفق موقع «لايف ساينس».

اكتشف العلماء في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية أنه في ما يصل إلى 50 % من الحالات، «تجشأت» الثقوب السوداء المادة النجمية بعد سنوات.

وقالت المؤلفة الرئيسية والباحثة المشاركة في جامعة كاليفورنيا، إيفيت سينديس، لموقع «لايف ساينس»: «نسميها التجشؤ؛ لأننا نواجه نوعاً من التأخير حيث لا تخرج هذه المادة من القرص التراكمي إلا في وقت متأخر جداً. والسؤال هو: أين يتم تخزينها قبل أن تتجشأ مرة أخرى؟».