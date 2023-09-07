التنمر يهدد المراهقين بـ«اضطرابات الأكل»

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت دراسة أجريت على المراهقين في الولايات المتحدة، أن ضحايا التنمر عبر الإنترنت أكثر عرضة من غيرهم من الشباب للإصابة بأعراض اضطراب الأكل. ونشرت النتائج في المجلة الدولية لاضطرابات الأكل.

وأجريت على 10258 مراهقاً تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، وأجاب المشاركون عن أسئلة عما إذا كانوا قد تعرضوا للإيذاء والتنمر عبر الإنترنت، وكذلك ما إذا كانوا قد عانوا أعراض اضطراب الأكل. وارتبط إيذاء التنمر عبر الإنترنت بالقلق في شأن زيادة الوزن، وربط القيمة الذاتية بالوزن، والسلوكات التعويضية غير المناسبة لمنع زيادة الوزن، والشراهة عند تناول الطعام.