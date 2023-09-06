50,000 درهم جائزة لأفضل تصميم كرسي في "مسابقة تشاتلز للتصاميم المستدامة"

المصدر: البيان

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"تشاتلز آند مور" Chattels & More، العلامة التجارية الشهيرة في عالم التصاميم والديكورات المنزلية، والتابعة لمجموعة عيسى القرق، كشفت عن تعاونها مع "مهرجان دبي للمفروشات" لتنظيم مسابقة مذهلة للتصميم، مفتوحة لجميع الراغبين بالمشاركة فيها، من المصممين المقيمين في دبي. ترتكز هذه المسابقة المميّزة على مفاهيم الابتكار والإبداع والاستدامة، وتمنح عشاق التصميم الداخلي المنزلي، وكذلك المصممين الطموحين وأصحاب المواهب، فرصةً لا مثيل لها لترجمة رؤيتهم الفنية والإبداعية للكرسي الشهير من "تشارلز آند مور"، والذي يحمل شعارها المميّز &؛ مع الإشارة إلى أنّ الفائز في هذه المسابقة سيحصل على جائزة مذهلة بقيمة 50,000 درهم إماراتي، فيما يحصل من يحلّون في المراتب الثلاث التالية على قسائم تسوّق كفيلة بإحداث تغييرٍ جذريّ في المساحات الداخلية لمنازلهم.

بالإضافة إلى ذلك، ولإضفاء المزيد من الحماسة والتشويق، سيتمّ منح الفائزين فرصةً حصرية تتمثل بتجسيد تصاميمهم في سلسلة قطعٍ محدودة الإصدار، تحمل اسم كلٍّ منهم، ليجري عرضها للبيع في صالة عرض "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات". والتزاماً باستراتيجية الاستدامة التي تعمل هذه العلامة التجارية بموجبها، وفي مواكبة "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيعود ريع هذه المجموعة من القطع الفريدة إلى وزارة التغيّر المناخي والبيئة في الدولة.

يُفتح باب التسجيل للمشاركة بهذه المسابقة في 6 سبتمبر، مع منح المصمّمين والمشاركين مهلةً تمتدّ حتى 28 سبتمبر لتقديم تصاميمهم. وسيجري الكشف عن أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية في 20 أكتوبر، خلال "مهرجان دبي للضيافة"، وصولاً إلى حفل الاختتام الضخم الذي يُقام في 11 ديسمبر داخل فرع "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات". وفي هذه المرحلة، سيشهد الذين تأهلوا إلى التصفيات النهائية تحوّل أفكارهم إلى واقع، حيث تتولّى تنفيذها ورشة القرق للنجارة. كما يشهد الحفل الختامي منح المتسابقين الذين بلغوا المرحلة النهائية فرصة عرض أفكارهم وإبداعاتهم أمام لجنة تحكيم مشهودٍ لها، تضمّ أعضاءً من الإدارة العليا في شركة "تشاتلز آند مور"، ومن الشركاء المساهمين في "مجموعة القرق"، ومن الإدارة العليا لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومن منظمّي "مهرجان دبي للمفروشات"، ومن أبرز المصممّين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال أدريان شو، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاتلز آند مور": "أتوجّه بدعوةٍ من القلب إلى جميع مصمّمي الديكور الداخلي المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مسابقة التصميم التي تنظّمها "تشاتلز آند مور". وبصفتي رئيساً تنفيذياً لشركة "تشاتلز آند مور"، أشعر بالسعادة تغمرني، لناحية تعاوننا مع "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" ومع "مهرجان دبي للمفروشات" في هذا الحدث الإبداعي غير المسبوق، وأتطلع بفارغ الصبر لرؤية المفاهيم والتصاميم الرائعة التي ستنتج عن هذا التحدّي المشوّق، وتحمل توقيع مبدعين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جانبه، قال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "لا شك في أنّ "مهرجان دبي للمفروشات" هو أكثر من مجرّد حدث للتسوّق، فهو احتفالية خاصة بقطاع المفروشات والأثاث النابض بالحيوية، ومثله قطاع التصميم الداخلي في دبي. وفي النسخة الخامسة من هذا المهرجان، نجدّد التزامنا بتعزيز شراكاتنا مع العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع، بما فيها العلامات التجارية المحلية الشهيرة، مثل "تشاتلز آند مور"، ونرى أننا من خلال هذه المسابقة، قادرون على المساهمة في تسليط الضوء على ثروةٍ هائلة من مواهب التصميم التي تحتضنها دبي، وفي دعم النموّ المتواصل لقطاع المفروشات والأثاث وقطع الديكور الداخلي، في مجال تجارة التجزئة، كما في مجال التصميم، مع التشديد خصوصاً على الاستدامة التي باتت بالغة الأهمية في عالم التصميم".

تشكل "مسابقة تشاتلز آند مور للتصاميم المستدامة" فرصةً رائعة لأصحاب الأفكار الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليحوّلوا خلالها أفكارهم وإبداعاتهم إلى واقع، عبر قطعٍ تساهم في تعزيز اعتماد نهج الاستدامة في هذا القطاع. كما تُعتبر هذه المسابقة منصةً فريدة تجمي بصورةٍ فعالة ومتناغمة بين مفاهيم الابتكار والإبداع والاستدامة، وتلاقي التوجّه الثابت والدؤوب لدبي في رعاية ثقافة التصميم، واحتضان الأفكار النابضة بالحيوية والابتكار.

للمزيد عن "مسابقة تشاتلز آند مور للتصميم"، يُرجى زيارة الموقع: https://contest.chattelsandmore.com/