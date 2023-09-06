طرد سيدتين من طائرة رفضتا الجلوس على مقاعد ملوثة

المصدر: إعداد- وائل زكير

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طُردت سيدتان من رحلة طيران كندا في المحطة الأولى من رحلتهما إلى فيينا بعد رفضهما الجلوس في مقاعد مغطاة بالقيء في رحلة مدتها خمس ساعات.

وقام موظفو شركة طيران كندا برش العطور وتركوا بقايا القهوة في أكياس المقاعد في محاولة لإزالة الرائحة الكريهة على متن الرحلة من لاس فيغاس إلى مونتريال في 26 أغسطس والتي سببها الركاب في رحلة سابقة.

واشتكت الراكبتان اللتان كانت كراسيهما وأحزمة أمانهما لا تزال مبللة ببقايا القيء - من الظروف القاسية قبل إقلاع الرحلة. لكن الحاضرين قالوا إنه ليس بوسعهم فعل أي شيء لأن الطائرة كانت ممتلئة.

ثم توجه الطيار إلى السيدتين وأخبرهما أنه سيتم اصطحابهما خارج الرحلة ووضعهما على قائمة الممنوعين من الطيران لأنهما كانا " وقحتين"مع المضيفة.

وقال الركاب الجالسين خلف السيدتين إنهم لم يكونوا وقحتين في أي وقت، على الرغم من وجود كل الأسباب لذلك بعد إجبارهما على الجلوس في المقاعد الملوثة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وردا على ذلك، قالت شركة الطيران إنها "تراجع هذا الأمر الخطير داخليا وتتابع الأمر مع العملاء مباشرة".

وكتبت شركة طيران كندا: "لم يتم اتباع إجراءات التشغيل لدينا بشكل صحيح في هذه الحالة"، وأضافت أنها اعتذرت للعملاء المعنيين.

وأضافت شركة الطيران: "من الواضح أنهما لم يتلقيا مستوى الرعاية الذي يستحقانه". "نحن على اتصال معهما بشأن هذا الأمر".