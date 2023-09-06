أرقام عشوائية تعزز الأمن السيبراني

المصدر: (دبي – البيان)

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يمكن أن يكون تبادل المعلومات الرقمية أكثر أماناً وأرخص وأكثر صداقة للبيئة بمساعدة نوع جديد من مولدات الأرقام العشوائية للتشفير التي تم تطويرها في جامعة لينشوبينغ بالسويد، وتسهم في تحسين الأمن السيبراني. ويعتقد الباحثون الذين قاموا بهذه الدراسة أن التكنولوجيا الجديدة تمهد الطريق لنوع جديد من الاتصال الكمي.

وتوفر الأنواع المختلفة من مولدات الأرقام العشوائية مستويات مختلفة من الأمان، وتعتمد طريقة الأجهزة التي توفر أفضل عشوائية على الظواهر الكمومية - ما يسميه الباحثون مولد الأرقام العشوائية الكمومية. ونجح فريق بحثي بتطوير نوع جديد من الأرقام العشوائية الكمومية، يمكن استخدامه للتشفير.