ليس المرحاض.. ما هو المكان الأكثر قذارة في المنزل؟

المصدر: البيان

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يعتقد العديد من الناس أن المرحاض هو المكان الأكثر قذارة في المنزل ، ولكن هل هذا حقيقي بالفعل ؟ للإجابة عن هذا السؤال، جمع خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأمريكية، بول داوسون، بالتعاون مع شبكة "سي أن أن" عينات من 5 منازل مختلفة، لمعرفة أكثر الأماكن في هذه المنازل من ناحية انتشار الجراثيم.

وهذه الأماكن هي مصفاة حوض المطبخ، وسطح المطبخ (كونترتوب)، ومقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، ومدخل الباب الرئيسي للمنزل.

وتم أخذ العينات وعزلها في المعمل، حيث تكاثرت البكتريا كما يبدو في فيديو نشرته الشبكة عن التجربة المثيرة.

والمفاجأة أنه تبين أن مقعد المرحاض هو "أكثر الأماكن نظافة"، مقارنة بالمطبخ الذي انتشرت فيه الجراثيم بشدة.

وتنصح مؤسسة الصحة العامة الأمريكية باستخدام محلول مبيض لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهريا، وتغيير إسفنجة المطبخ بانتظام.

وتقول "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، إنه في حال عدم توفر المطهرات المنزلية، يمكن استخدام محلول مبيض لتطهير الأسطح، وهي طريقة فعالة في قتل الجراثيم.