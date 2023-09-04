العيون نافذة على اتخاذ القرارات

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت تجارب جديدة أجريت في جامعة توهوكو اليابانية عن وجود صلة بين حركات العين وأنواع معينة من اتخاذ القرار. وقد نشر كازوميتشي ماتسوميا وشوتا فوروكاوا من كلية الدراسات العليا لعلوم المعلومات بالجامعة النتائج التي توصلوا إليها في مجلة بيولوجيا الاتصالات.

يقول ماتسوميا: «لقد كشف عملنا أن حركات العين التي لا تتعلق بالمتطلبات البصرية لاتخاذ القرارات فقط، لكنها تتأثر أيضاً بعملية اتخاذ القرار غير المتعلقة بالمهام البصرية». ويمكن استخدام هذا المفهوم لتعزيز البحث الأساسي حول ما يجري داخل عقل الشخص، ويمكن استخدامه أيضًا في تطبيقات أكثر عملية، مثل مراقبة الانتباه عند تنفيذ المهام. (دبي - البيان)