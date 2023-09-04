زينة أنف تعود لحضارة المايا في المكسيك

المصدر: دبي ـــ البيان

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عثر علماء آثار في أنقاض مدينة بالينكي القديمة بولاية تشياباس جنوب شرقي المكسيك، على قطعة زخرفية مخصصة للأنف عمرها قرون تابعة لحضارة المايا. وتميزت القطعة بكونها منحوتة بشكلٍ معقد، ومصنوعة من العظام البشرية، حسب «سي إن إن».

توفر القطعة الأثرية، ويبلغ طولها ما يزيد قليلاً على 6 سنتيمترات، وعرضها 5 سنتيمترات، نظرة ثاقبة للتقاليد الجنائزية القديمة، ويعتقد أنه تم ارتداؤها من قبل أثناء الاحتفالات.

وفي بيان، أفاد مدير المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH)، أرنولدو غونزاليس كروز، والذي أجرى عمليات التنقيب، أنها أيضاً مثال مهم على الجانب الفني لحضارة المايا.

وتتكون القطعة من جزء من عظم الساق، وهو العظم الذي يساعد على تشكيل مفصل الكاحل، كما أنها تتزين بنقوش ترمز إلى الخطابات الاحتفالية.

وهذه أول قطعة زخرفية من نوعها عثر عليها علماء الآثار في بالينكي، وذلك رغم ظهور مشاهد فنية لشخصيات ارتدت مثل هذه القطع في أماكن أخرى بالموقع.