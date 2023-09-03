سحل فتاة أكثر من 500 متر بطريقة مروعة في الأردن (فيديو)

المصدر: دبي - وائل زكير

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كشفت مديرية الأمن العام في الأردن تفاصيل فيديو مؤلم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لسحل فتاة وجرها لأكثر من 500 متر، أثناء سرقة مركبتها.

وأكدت أن مرتكب السرقة حاول سرقة منزل وعند فشله بذلك وهروبه شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها فسرق مركبتها وألحق بها الأذى بعد جرّها بالمركبة ، مشيرة إلى أن البحث الجنائي حدد هوية المجرم بزمن قياسي وألقى القبض عليه بمداهمة مكان اختبائه وضبط المركبة المسروقة بحوزته.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الذي وصفوه بـ "الكارثة"، مطالبين بتوقيع أقسى العقوبة على الجاني الذي لم يرحم الفتاة وحاول قتلها بجرها بطريقة مروعة لأكثر من 500 متر في وضح النهار.

وأوضحت المديرية في حسابها الرسمي على فيسبوك أن قوة أمنيّة من البحث الجنائي الأردني ألقت القبض على سارق، تسبب بإيذاء فتاة أثناء محاولته سرقة مركبتها، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه بزمن قياسي، في العاصمة الأردنية عمّان.

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، تفاصيل الفيديو المتداول، والذي ظهرت خلاله عملية سرقة لمركبة أثناء قيام سائقتها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع أول أمس في عمّان.

مشهد مؤلم.. سارق سيارة يسحل فتاة لأكثر من 500 متر في #الأردن#صحيفة_البيان pic.twitter.com/UBxKZXDvsU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 3, 2023

وبيّن الناطق الإعلامي أنّ الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان.

وتابع أنّه عند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها بالشارع العام، فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها، وعند محاولة الفتاة الخروج من المركبة، واصل مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأكثر من 500 متر، ما تسبب بإلحاق الأذى بها وإصابتها بجروح وسحجات وأُسعفت للمستشفى ومازالت قيد العلاج، فيما لاذ السارق بالفرار بعد ذلك.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه منذ لحظة الحادثة والابلاغ عنها شكل فريق تحقيق خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة القضية، وتمكن الفريق خلال زمن قياسي من تحديد هوية السارق الذي تبين أنّه متوارٍ عن الأنظار، وبالبحث عنه وجمع المعلومات جرى تفتيش عدة أماكن يشتبه بوجوده فيها، ليتم بعد ذلك تحديد مكانه في منطقة الرصيفة، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبطت المركبة المسروقة بحوزته وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب جرائم السرقة والإيذاء.