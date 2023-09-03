شاهد.. نيزك يخترق سماء تركيا وشمال سوريا

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات لنيزك يخترق الغلاف الجوي جنوب تركيا وشمال سوريا.

وشوهد النيزك في 5 محافظات تركية هي غازي عنتاب وملاطية وديار بكر وأرضروم ، كما تم مشاهدته في شمال سوريا.

وانتابت حالة من الرعب والفزع كل من شاهد الضوء الأخضر شديد اللمعان، لكن لم تعلق السلطات التركية أو السورية عن الظاهرة حتى الآن ولم يتم تحديد مكان سقوطه.

ويدخل الغلاف الجوي للأرض ملايين النيازك كل يوم والنيازك عبارة عن قطع من الغبار لا تتعدى حبة الأرز. أما الأحجار النيزكية فهي صخور انفصلت عن كويكبات في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري ويمكن أن تزن أكثر من ستين طنا.

ويرجع سبب رؤيتنا للنيازك أنها عندما تدخل الغلاف الجوي للأرض من الفضاء الخارجي تسخن بسبب احتكاكها بالجزيئات الهوائية مما يؤدي إلى توهجها تاركة وراءها ذيلاً من الغازات والجزيئات المنصهرة أثناء تحللها على بعد نحو 45 إلى 96 كيلومترا من الأرض. ويتوهج معظمها لنحو ثانية لكن بعضها الآخر يترك وراءه ذيلا يدوم لعدة دقائق.