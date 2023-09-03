الجفاف يكشف أطول مسار للديناصورات

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف الجفاف في بعض مناطق ولاية تكساس الأمريكية عن أحد أطول المسارات لآثار الديناصورات في العالم، وفق صحيفة ديلي ستار البريطانية.

ورصدت آثار أقدام يعتقد أنها تعود إلى 110 ملايين سنة في متنزه وادي الديناصورات الحكومي بولاية تكساس. وعادة ما تكون الآثار مختبئة تحت الماء والطين في نهر بالوكسي، لكن الطقس الحار بشكل استثنائي جعلها مكشوفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها الجفاف عن بعض هذه المسارات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ولكن هذا العام هناك حوالي 70 مساراً يمكن رؤيتها، وتشير التقارير إلى أن هذا أكثر من ذي قبل.

وتشير التقديرات إلى أن الآثار تنتمي إلى نوعين من الديناصورات، ومن المرجح أن تنتمي المسارات ذات الأصابع الثلاثة إلى ديناصور «آكروكانثوساوروس»، وهو ديناصور يبلغ طوله 15 قدماً ويزن حوالي سبعة أطنان.

ويسعى علماء الحفريات إلى البحث ورصد المسارات الرائعة، لأنها ستختفي قريباً عن الأنظار. ويمكن رؤية مسارات الديناصورات على مدار السنة في الحديقة.