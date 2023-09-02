وزّع دعاوى زفافه.. ثم ودّع الحياة

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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خيَّم الحزن على أهالي مدينة بني مزار بمحافظة المنيا في مصر، بعد وفاة أحد أبنائهم قبيل زفافه.

وتداولت مواقع إخبارية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قصة الشاب مصطفى مجدي الذي انتهت حياته بصورة مفاجئة، في حين كان مقرراً انعقاد حفل زفافه يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح المقرَّبون من الفقيد أنه كان يتمتع بشعبية كبيرة وسط أهله وأقاربه وأصدقائه، مشيرين إلى أنه كان يعمل محامياً وتميَّز في رياضة كمال الأجسام، وذلك حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

وذكروا أن «الكابتن مصطفى»، كما ينادونه، كان قد أنهى اللمسات الأخيرة لإقامة حفل زفافه، لافتين إلى أنه قام بطباعة بطاقة الدعوة لزفافه ووزّعها استعداداً لذلك.

وبيَّنت تقارير إخبارية أن سبب الوفاة إصابته بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة، موضحةً أنه تم إيداع جثته بمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرفات النيابة العامة المصرية.

يُذكر أنه زادت حالات الوفيات في مصر بالآونة الأخيرة لشباب قبيل حفلات زفافهم، وتنوَّعت الأسباب المؤدية إلى موت الفجأة.

وكان من أبرز الأسباب المفضية إلى تلك النهاية المأساوية، إلى جانب جرائم القتل، إصابة عضلة القلب التضخمي التي تؤدي إلى نبضات سريعة أو غير منتظمة، والتهاب عضلة القلب الذي يمكن أن ينتج عن فيروسات وأمراض أخرى، والإغماء غير المبرر أثناء ممارسة النشاط البدني.