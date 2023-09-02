يسرق بنكاً لدفع إيجار منزله

المصدر: وكالات

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ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي القبض على رجل مسن بعد محاولته سرقة مبلغ 650 دولاراً فقط من بنك؛ لدفع إيجار منزله وتجنب التشرد في شوارع المدينة.

مايكل نوجين البالغ من العمر 67 عامًا، حاول سرقة الأموال من بنك أوف أمريكا في هوليوود، فلوريدا، وفقًا لشكوى جنائية تم الكشف عنها أخيراً.

وظهر نوجين، على كاميرات المراقبة ينتظر دوره ليأتي الصراف. وأخبرت إحدى الصرافات نوجين بأنها ستساعده خلال لحظة، وعندما تقدم الرجل طلبت الصرافة بطاقته الخاصة به، فأجاب بصوت جدي «لدي مسدس، ضعي كل الأموال في الحقيبة»، بحسب صحيفة «مترو».

وفي الوقت نفسه، قام نوجين بوضع كيس تسوق بلاستيكي بني تحت الزجاج الواقي باتجاه الصرافة. وأضاف مهدداً: «أنا لا ألعب، لدي مسدس، ضعي المال في الحقيبة».

وحين لم ترَ الصرافة مسدساً بدأت في إغلاق درج المال، وبدأ صرافان آخران سمعا ما قاله الرجل في قفل أدراج أموالهما وقاما بتفعيل إنذار الطوارئ.

وعندما بدأ الصرافون في التراجع خوفاً، اختطف نوجين حقيبته من تحت الزجاج الواقي وهرب من البنك من مخرج الطوارئ في اتجاه غير معروف.

وفي يوم 24 أغسطس، تعرف أحد المرشدين على نوجين من صور سرقة البنك في التقارير الإخبارية، وأخبر رجال الشرطة بعنوان منزل منتصف الطريق في شاطئ هالانديل حيث كان يقيم.

وفي المساء، وبعد توقيفه اعترف الرجل بسرقة البنك، لتحصيل مبلغ كافٍ لدفع إيجار منزله، كي لا يفقد حق الإقامة فيه.

وجاء في تقرير الشرطة أنه اعتبر أن تلك كانت «الفرصة الأخيرة له للحصول على 650 دولاراً قبل أن يصبح بلا مأوى.»

وتم اتهام نوجين بـ «محاولة الاستيلاء عن عمد، وعن طريق الترهيب» على المال الفيدرالي، وسيعرض على محكمة فيدرالية.