مستحاثات متحجرة من العصر الجوراسي في سيبيريا

المصدر: دبي - البيان

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عثر علماء حفريات من جامعة تومسك ومعهد القشرة الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا، في مقاطعة إيركوتسك، على رواسب تحوي مستحاثات لنباتات وحيوانات من العصر الجوراسي، وفق «نوفوستي».

ويشير العلماء إلى أن منطقة الفحم الحجري في إيركوتسك هي منخفض قاري يحتوي على ترسبات من العصر الجوراسي ولذلك يمكن العثور فيها على بقايا الديناصورات.

وكان العلماء عثروا في هذه المنطقة العام 2020 على بقايا سمكتين من العصر الجوراسي وفي العام الماضي على بقايا 25 نوعاً من الأسماك.

واكتشفت البعثة العلمية في هذه السنة وفقاً لبيان الجامعة العديد من بصمات النباتات والحيوانات من العصر الجوراسي ومنها نماذج نادرة.

ويقول ستيبان إيفانتسيف الأستاذ المشارك في قسم علم الحفريات والجيولوجيا التاريخية في كلية الجيولوجيا والجغرافيا بالجامعة: «اكتشفنا «جنة السرخس» ومجموعة أنواع مختلفة ومن بينها النادرة جداً.

وفي نهاية عمل البعثة عثرنا على بقايا حيوان فقاري من العصر الجوراسي: بقايا سمكة، وبقايا خنافس وأصداف «فيلوبودس»، ويرقات حشرات مائية مثل مطويات الأجنحة (الذباب الحجري) أو «ذباب مايو».