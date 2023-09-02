تغيّر المناخ يهدد حياة الدببة القطبية

المصدر: سياتل - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلص علماء في دراسة جديدة إلى أن الدببة القطبية وصغارها سوف تتضور جوعاً بسرعة خلال العقود المقبلة، حيث إن انبعاثات غازات الدفيئة تسرّع وتيرة تراجع كتلة الجليد في القطب الشمالي.

كانت الصلة بين ذوبان الجليد في القطب الشمالي وتراجع أعداد الدببة البيضاء مفهومة بشكل عام لعقود، ولكن الدراسة التي نشرتها، أول من أمس، مجلة «ساينس» كانت الأولى التي تقيس العلاقة بشكل مباشر.

وقالت سيسيليا بيتز، أستاذة علوم الغلاف الجوي بجامعة واشنطن: إن فهم كيف أن انبعاثات غازات الدفيئة تؤدي إلى نفوق الدببة القطبية بشكل أكثر تحديداً هي خطوة مهمة في حماية الأنواع المهددة.