مصر.. وفاة الممثل الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير

المصدر: البيان

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أعلن المخرج المصري تامر كرم، مساء الخميس، وفاة الطفل الممثل رابي أحمد ووالده في حادث سير.

ونشر كرم، صورة للطفل رابي، وكتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعي وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم اللذين توفاهما الله في حادث سير".

وكشف مصدر مقرب من أسرة الطفل رابي، أن الحادث وقع بطريق الضبعة، حيث كان بصحبة والده ووالدته لقضاء اجازة بمنطقة الساحل الشمالي، وتسبب الحادث في وفاته هو والده، وأصيبت الأم إصابات بالغة ونقلت إلى أحد المستشفيات وحالتها خطيرة.

وخطف الطفل رابي أحمد، أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية ومنها حكاية لعبة على مسرح جراند طيبة.

كما جسد شخصية سبونغ بوب في مسرحية توي استوري كما شارك في بعض الإعلانات.