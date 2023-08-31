حواس يطالب صلاح بالمشاركة في استرداد حجر رشيد

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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طالب عالم الآثار المصري زاهي حواس اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بالمشاركة في استرداد آثار مصر المسروقة.

ووجَّه حواس، خلال لقائه أمس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على شاشة قناة «صدى البلد»، رسالة إلى صلاح، قائلاً: «لديك واجب تجاه بلدك بالمشاركة في حملة استرداد الآثار المصري»، داعياً إياه إلى تبني حملة توقيع 200 ألف شخص على وثيقة استرداد حجر رشيد.

وأكد أن 4 آلاف شخص وقَّعوا على وثيقة إعادة حجر رشيد من لندن، واصفاً سرقة ألفي قطعة أثرية من المتحف البريطاني بأنها «كارثة وجريمة في حق العالم».

ونوَّه بأن المتحف المصري الكبير يضم كنوز مصر الأثرية، لافتاً إلى الجهود الحثيثة لمحاولة إعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية إلى موطنها الأصلي مصر.

وذكر أنه حينما تولَّى رئاسة المجلس الأعلى للآثار نجح في إعادة 6 آلاف قطعة أثرية من الخارج، معتبراً حجر رشيد أيقونة الآثار المصرية.

يُذكر أن حجر رشيد هو نصب من حجر الديوريت تم اكتشافه عام 1799 على يد جندي يدعى بيير فرانسوا بوشار من حملة نابليون بونابرت.