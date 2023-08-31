اكتشاف «قبر مميز» في الأنديز عمره 3000 عام

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف علماء الآثار في شمال بيرو مقبرة عمرها 3000 عام يعتقد أنها ربما كانت لتكريم زعيم ديني من النخبة في هذه الدولة الواقعة بمنطقة الأنديز، وفق صحيفة «مترو». وأطلق على البقايا البشرية لقب «كاهن باكوبامبا»، في إشارة إلى المنطقة الأثرية المرتفعة حيث تم العثور على القبر، وقد دفن الكاهن تحت ست طبقات من الرماد الممزوج بالأرض السوداء.

وقالت وزارة الثقافة في بيرو في بيان إن المقبرة تحتوي على أوعية خزفية مزخرفة وأختام تشير إلى طقوس قديمة لطلاء الأجساد تستخدم للأشخاص من أهل النخبة. كما عثر على ختمين على طول الحواف العلوية للمقبرة، أحدهما ذو وجه مجسم يتجه نحو الشرق والآخر بتصميم نمر باتجاه الغرب. وقال قائد المشروع يوجي سيكي إن الحجم الكبير للقبر، الذي يبلغ قطره نحو مترين وعمقه متراً واحداً، كان «غريباً للغاية»، كما كان وضع الجسد مستلقياً ووجهه لأسفل مع تمديد نصف جسده وقدميه المتقاطعتين.

وتأتي هذه الاكتشافات بعد عام تقريباً من اكتشاف قبر ما يسمى بـ«كاهن بوتوتو» في المجمع الأثري نفسه، والذي يقدر عمره أيضاً بـ 3000 عام.