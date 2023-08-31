«ملابس ذكية» تساعد في أنظمة القيادة

المصدر: (دبي – البيان)

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طور مهندسو جامعة رايس في هيوستن الأمريكية جهازاً قابلاً للارتداء يعتمد على النسيج يوفر مدخلات لمسية معقدة أثناء التنقل؛ يتكون الجهاز من حزام وأكمام من القماش.

ويتضمن الجهاز أكياساً تنتفخ تدريجياً للإشارة إلى أحد الاتجاهات الأربعة: للأمام أو للخلف أو لليسار أو لليمين.

ويشير الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة «دفايس» إلى إمكانية دمج هذه التقنية في المستقبل بشكل مباشر مع أنظمة القيادة، بحيث يمكن للملابس التي يرتديها الأشخاص أن تخبرهم عن الطريق الذي يجب أن يسلكوه دون إرهاق حواسهم البصرية والسمعية.