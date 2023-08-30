إنقاذ حياة رضيع من نزيف بالدماغ بجراحة عاجلة في السعودية

المصدر: ( د ب أ )

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تمكّن فريق مختص من الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة السعودية من إنقاذ حياة طفل رضيع من خلال تدخل جراحي إسعافي عاجل لوقف نزيف دموي في الرأس.

وأوضح تجمع القصيم الصحي ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأربعاء ، أن قسم طوارئ الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة استقبل طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر عاماً وثمانية أشهر محولاً من مستشفى البكيرية العام كحالة إنقاذ حياة، وكان يعاني من انخفاض نسبة الوعي لديه.

ولفت التجمع إلى أنه تم عمل جميع الفحوص السريرية والإشعاعية للرضيع التي أظهرت أن لديه نزيفاً كبيراً فوق آلام الجافي وبشكل ضاغط على الدماغ في الجهة اليسرى من الرأس.

وبين التجمع أن الطفل الرضيع خضع لعملية جراحية إسعافية تم فيها فتح الجمجمة وإفراغ النزيف وإيقافه بشكل كامل دون حدوث أي مضاعفات، واستعاد الطفل كامل وعيه وغادر المستشفى برفقة ذويه وهو بصحة وعافية.

وأشارت الوكالة إلى أن العمليات الجراحية المنفذة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي بلغت 5461 عملية منها 1827 عملية للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات النساء 3634 عملية جراحية.