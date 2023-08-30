الإعصار «ساولا» يضرب تايوان ويشق الطريق إلى هونغ كونغ

المصدر: د.ب.أ

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ضرب إعصار ساولا القوي جنوب تايوان، اليوم الأربعاء، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة، ما أدى إلى إغلاق المكاتب وإلغاء بعض الرحلات الجوية، قبل أن يتجه نحو هونغ كونغ.

وأغلقت السلطات في تايوان، إذ لم يصل أي إعصار إلى اليابسة منذ عام 2019، المكاتب والمدارس في أجزاء من كاوشيونج وبينجتونج وألغت أكثر من12 رحلة جوية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات إنها وضعت فرق الاستجابة لحالات الطوارئ في حالة تأهب.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، أن الإعصار، الذي كان يقع على بعد نحو 190 كيلومتراً قبالة أقصى جنوب تايوان حتى صباح اليوم، كان مصحوباً برياح مستدامة تبلغ سرعتها 191 كيلومتراً في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 234 كيلومتراً في الساعة.

ومن المرجح أن يقترب إعصار ساولا، من هونغ كونغ بحلول غد الخميس، وفق مرصد هونغ كونغ. وتعتزم السلطات إصدار أدنى درجة تحذير من الإعصار مساء اليوم.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، وصول الإعصار إلى اليابسة في قوانجدونج أو فوجيان يوم الجمعة وأصدر تحذيراً باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامه للتحذير من الأحوال الجوية القاسية المكون من أربع درجات.